Закон про банки хочуть заблокувати рекордною кількістю правок – нардеп

Станом на ранок 6 квітня у Верховній Раді зареєстровано 6 тис. правок до законопроекту про регулювання банківської сфери.

Фінальна кількість правок може зрости до 10 тис., прогнозує перший заступник голови фінансового комітету народний депутат від Голосу Ярослав Железняк.

– Я досі вірю у потенціал колег і цифру в понад 10 тис. правок. Цей об’єм тексту ще фізично важко звести, тож очікувати засідання комітету раніше ніж у середу, мабуть, не варто – зазначив він.

Інший народний депутат від Слуги народу Марина Бардіна назвала таку кількість правок блокуванням закону.

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– Це знущання над країною і абсолютна політична ницість. Навіть відповідально ставлячись до карантину, готова сидіти на банківських ночах у парламенті! Чекаю побачити, хто автори цих правок, – заявила народна обраниця.

Нагадаємо, на третьому позачерговому засіданні парламенту 30 березня нардепи 267 голосами підтримали у першому читанні та за основу законопроект №2571-д про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.