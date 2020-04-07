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Факти / Україна / Політика

Антон Поляков вніс 6 тис. правок у законопроект про банки

Позафракційний народний депутат Антон Поляков вніс 6 тис. поправок до законопроекту про банки №2571-д.

Про це пише народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк у себе на Facebook.

– 6033 правки подав депутат Антон Поляков. Далі йдуть: Віктор Бондар (група За майбутнє) – 1911, Дмитро Чорний (Слуга народу)  – 1781, Ольга Василевська-Смаглюк (Слуга народу) – 1689, Олег Дунда (Слуга народу) -1656, Сергій Демченко (Слуга народу) – 1463, Олександр Дубінський (Слуга народу) – 1199 правок, – каже Железняк.

Читайте: Закон про банки хочуть заблокувати рекордною кількістю правок – нардеп

Він опублікував документ із статистичними даними кількості запропонованих правок. У списку 28 прізвищ.

Антон Поляков вніс 6 тис. правок у законопроект про банки

Усього пропонують внести понад 13 тис. поправок.

Нагадаємо, 30 березня нардепи 267 голосами підтримали у першому читанні та за основу законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Джерело: Ярослав Железняк

Фото: Ярослав Железняк

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