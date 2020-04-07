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Факти / Україна / Суспільство

Додаток Дія для контролю самоізоляції запрацював – за відмову використання штраф

Невикористання мобільного додатка Дія для контролю за дотриманням режиму обсервації буде прирівнюватися до порушення карантинних заходів і каратися штрафами.

Протягом дня два тижні людині на обсервації буде приходити до 10 push-повідомлень. Щоразу їй потрібно буде зробити своє фото. Під час фотографування буде вмикатися геолокація.

– Невикористання додатку буде порушенням режиму карантину. Уже існують певні врегульовані суми штрафів, які людині потрібно буде заплатити, – повідомив віце-прем’єр міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Читайте: Додатком Дія можна користуватися без мобільного зв’язку

За словами міністра цифрової трансформації, додатком повинні користуватися такі категорії громадян:

  • люди, які повернулися з-за кордону і підлягають обсервації;
  • хворі, які знаходяться на домашньому лікуванні;
  • особи з підозрою на коронавірусну хворобу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які послуги доступні у додатку Дія.

Джерело: Україна 24

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