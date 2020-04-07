Когда дефолт — не выход. Блинов об экономическом кризисе и ситуации в Украине

Вместе с пандемией коронавируса в мире набирает оборотов и экономический кризис, который может быть даже хуже кризиса 2008-2009 годов.

Украинское правительство длительное время говорит о том, что мировой кризис не обойдет нашу страну, поэтому ведется подготовка к “удару”.

Некоторые люди даже начали раскручивать мнение о том, что Украину ждет дефолт.

Факты ICTV пообщались с координатором экспертной платформы НБУ, экономистом Андреем Блиновым, чтобы узнать, что ожидает наше государство во время экономического кризиса.

— Когда ожидается наибольший “удар” экономического кризиса?

— Давайте посмотрим, как он развивается в мире. Не будем забывать — и не только я такого мнения, многие экономисты пишут об этом, — что пандемия коронавируса стала лишь спусковым крючком для запуска циклического экономического кризиса, ведь более 10 лет наблюдался рекордный рост рынков.

Поэтому такой кризис, в принципе, развивается, при всех особенностях пандемии, по традиционным лекалам. А именно: в течение первых двух-трех месяцев — очень резкие колебания на ресурсных рынках, на рынках валют. Мы это все наблюдаем с февраля. В некоторых регионах — с начала марта.

То есть можно предположить, что в ближайшие полтора-два месяца еще такие колебания будут продолжаться. Это касается и нефти, и металла, и руды, а также частично продуктов питания, безусловно, криптовалюты и тому подобное.

Обычно после этого во время циклического кризиса ситуация на рынках относительно стабилизируется. Они начинают постепенно приходить в себя, однако одростают довольно медленно. Многие индикаторы уходят в так называемый боковой тренд: ни заметного роста, ни падения.

А вот макроэкономика начинает страдать в этот период сильнее всего: до реального сектора экономики начнут доходить все проблемы — безработица, рост цен, сокращение спроса на определенную продукцию, дефициты национальных бюджетов и тому подобное.

Так, нынешняя ситуация имеет двойную составляющую. Кроме непосредственно кризиса, есть все эти пандемические ограничения, связанные с карантином. Можно предполагать, что большинство рабочей силы, даже те, кто работают в удаленном доступе, имеют низкую производительность труда.

Значительно сократились расходы на инфраструктуру, которые вытягивают экономику. Это и железнодорожное, и авиационное, и автобусное сообщение. А еще и общественный транспорт. И так во многих странах мира, причем богатых, из состава Большой двадцатки.

Соответственно речь идет о том, что второй и третий кварталы в мировой экономике выглядят такими, что тогда будет ощущаться большее падение в отдельных секторах. Будет падение не на проценты, а на десятки процентов.

Похоже, что это будет временно. Скорее всего, после снятия ограничений, связанных с распространением Covid-19, восстановление части показателей будет идти естественным способом: люди будут работать в нормальном ритме. В отдельных отраслях появится спрос на работников, которым нужно физически выходить на работу.

Возможно, мы увидим довольно быстрое восстановление. Когда оно произойдет — сильно зависит от реального пика пандемии. Одно дело — до двух месяцев, другое — 8-14 месяцев. Очень сильно все зависит от решимости правительств стран, прежде всего Большой двадцатки, найти разумный баланс, чтобы не навредить экономике больше, чем может навредить непосредственно коронавирус.

— Какие прогнозы для экономики Украины во время экономического кризиса?

— Кабинет министров Украины 29 марта обновил макроэкономический прогноз. В правительстве оценивают падение экономики на 4,8%. Во-первых, такое прогнозирование идет на уровне оценок, ведь крайне мало оперативной информации о текущем состоянии.

К тому же мы не знаем ключевого момента — когда произойдет восстановление нормальной жизни в стране. Это ключевой вопрос, о котором говорят все правительства. Когда медицина, эпидемиологи, ВОЗ скажут, что можно, тогда эта история станет более оцениваемой.

Поэтому сегодня 4,8% падения — это “призрачный прогноз”, основанный на оценках и очень предварительных предположениях. Ключевое: знать четкую дату окончания карантина и сценарий выхода из него.

Украина мало отличается от большинства европейских стран — там тоже резко сокращена деловая активность, тоже проблемы будут в инфраструктурных отраслях, в энергетике. Там просто не будет большого уровня потребления. В этом плане даже теплая зима сыграла отрицательную роль.

— На что нужно обратить наибольшее внимание?

— Ключевой аспект связан с занятостью, а не с ВВП или ценами. Чем будут заниматься большие массы людей, в том числе часть заробитчан, которые вернулись в Украину? Соответственно, смогут ли они найти работу? Какие виды работ будут им доступны?

Хочу обратить внимание на опрос, который проводила группа Рейтинг в марте.

35% респондентов сказали, что они работают в обычном режиме, еще примерно 29% заявили, что выполняют работу дистанционно. А 32% сказали, что они в отпуске “по собственному желанию”, и 4% честно признались, что их сократили. То есть уволили.

Вопрос, что все же у тех 32%? Это очень много, 6-7 млн ​​трудоспособных людей в стране. Они смогут вернуться к выполнению оплачиваемой работы после окончания карантина? Или окажется, что нет работы либо нет предыдущих объемов заказов? Эти люди быстро найдут новую работу или переориентируются? Большие вопросы без ответов.

После “отпуска по собственному желанию” далеко не одна фирма скажет, что не может содержать определенных сотрудников, поскольку нет спроса на соответствующую продукцию или услуги.

Сейчас это самый большой вызов. В правительстве уже говорят о том, что будут создавать рабочие места. Прозвучала президентская инициатива о миллионе. Но мы не видели еще нового варианта переработанного бюджета (предыдущий в парламенте не поддержали). Из него узнаем, а что будет с бюджетной поддержкой, как будет происходить подпитка людей, которые “оказались на улице”. То есть это будет обычная помощь по безработице или страна будет временно создавать определенное количество рабочих мест в государственном секторе.

Думаю, о последнем точно стоит заботиться уже сейчас. Строительство дорог, обслуживание дистанционных сервисов, обустройство территорий, госзаказ для промышленности могут стать именно теми инструментами, которые не допустят чрезмерного всплеска безработицы.

— Как Украина может уменьшить последствия экономического кризиса?

— Почему работа — это ключевое? Во-первых, она дает людям определенную занятость, поэтому они не будут бродить по улицам. Во-вторых, у населения должны быть доходы, чтобы сильные и здоровые не отнимали ресурсы у слабых членов общества, чтобы выжить.

Третий момент, очень важный, работа, которая оплачивается — это уплаченные налоги, которые наполняют бюджет. Налоги физических лиц идут, прежде всего, в местные бюджеты, а также в фонды. То есть это финансирование пенсий и местных бюджетов.

Если говорить о другом стимуле, то прямая эмиссия сегодня не допускается. Нацбанк официально заявил о том, что не планирует финансировать потенциальный бюджетный дефицит через ОВГЗ (государственные облигации). Неоднократные подобные эксперименты в недалеком прошлом только приводили к скачкам цен и курса доллара.

Вообще финансовые власти сегодня настроены на покрытие потенциального дефицита бюджета через привлечение кредитов от международных организаций под низкие проценты. В частности, от МВФ. Там возможен даже нулевой процент, если добиться финансирования по программе срочного кредитования по преодолению экономических последствий пандемии. В принципе, это самый оптимальный вариант.

Украина находится в трехлетнем пике выплат по госдолгу. Из бюджета все равно в этом году надо потратить больше 450 млрд грн на погашение и обслуживание долгов. Лучше, если средства на такие выплаты придут в валюте и еще под низкий процент. Это будет залогом невысокой инфляции и стабильного курса валют.

— Может ли быть дефолт вариантом для Украины?

— Объявить дефолт или запустить печатный станок — куда хуже. С печальными последствиями эмиссии, думаю, все понятно, все знают.

Почему дефолт для Украины — точно не вариант? Дело даже не в том, что мы не сможем длительное время заимствовать на финансирование программ госбюджета. Дефолт запускает механизм неуплаты по всем обязательствам.

Представьте, что какой-то украинский банк не выдаст депозит гражданину. Скажет, что вложился в ОВГЗ, а государство объявило дефолт и не платит. Это запускает ужасную цепь неплатежей внутри украинской экономики.

Стоит понимать, что дефолт или принудительная реструктуризация госдолгов запускает очень неприятную для внутреннего потребителя историю. И люди, которые считают его допустимым, до конца не понимают, что сами находятся на другом конце такой волны, которая больно ударит именно по их карману.

Общался Владислав Бомбела

Фото: Андрей Блинов