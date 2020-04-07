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Факты / Украина

В Минздраве заработала горячая линия для сообщений об отказе тестирования

В Министерстве здравоохранения заработала горячая линия для сообщений об отказе тестирования.

Об этом рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко во время брифинга.

— Именно по этому номеру вы можете сообщить, что в каком-то населенном пункте было отказано в заборе материала для тестирования.

Однако Ляшко отметил, что для проведения тестирования должны быть основания — соответствующие для коронавируса симптомы.

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Телефон горячей линии: 0 800 505 211.

Напомним, по состоянию на 7 апреля в Украине зафиксировали 1462 случая коронавируса, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.

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