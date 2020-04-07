Якщо люди будуть дотримуватися карантинних заходів, карантин може закінчитися через два тижні.

Про це повідомив Віктор Ляшко під час брифінгу.

– Дотримуючись правил карантину, ми зберігаємо ресурси МОЗ. Через два тижні ми почнемо підіймати економіку країни.

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Також він наголосив на тому, що не потрібно займатися самолікуванням та не дотягувати хворобу до критичного стану.

Нагадаємо, станом на 7 квітня в Україні зафіксували 1 462 випадки коронавірусу, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нових випадки.