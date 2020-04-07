Международные резервы Украины в марте снизились до $24,9 млрд — Нацбанк

Международные резервы Украины в марте 2020 года уменьшились, по предварительным данным, на 7,8%.

Сейчас они составляют $24,9 млрд.

— Уменьшение международных резервов в течение марта было обусловлено значительными объемами валютных интервенций, направленными на сглаживание избыточных курсовых колебаний, — заявляют в НБУ.

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В марте наблюдался спрос на валюту со стороны бизнеса и населения.

Напомним, Национальный банк Украины рекомендует воздержаться от выплаты дивидендов по октябрь 2020 года.

Сейчас экономика Украины и мира входит в кризис, поэтому банки должны быть готовыми и финансово устойчивыми.