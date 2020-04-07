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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Міжнародні резерви України в березні знизилися до $24,9 млрд – Нацбанк

Міжнародні резерви України в березні 2020 року зменшилися, за попередніми даними, на 7,8% або $2,1 млрд.

Нині вони становлять $24,9 млрд.

– Зменшення міжнародних резервів протягом березня було обумовлено значними обсягами валютних інтервенцій, спрямованими на згладжування надмірних курсових коливань, – заявляють у НБУ.

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У березні спостерігався попит на валюту з боку бізнесу і населення.

Нагадаємо, Національний банк України рекомендує утриматися від виплати дивідендів до жовтня 2020 року.

Нині економіка України та світу входить у кризу, тому банки повинні бути готовими та фінансово стійкими.

Джерело: НБУ

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