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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Можем вернуться в 90-е, когда без света будут целые города – Гройсман

Атомная энергетика в Украине сейчас не может выполнять норму для обеспечения населения электрической энергией.

Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире Свободы слова на ICTV.

— Парламент принял решение, что мы должны покупать российскую и белорусскую электроэнергию. 7 млрд, которые не заплатили сегодня в том числе Энергоатому. Это значит, что все украинские АЭС должны остановиться или начать увольнять людей?

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Очень серьезный сектор безопасности вышел из-под управления. Если еще несколько месяцев так будет продолжаться, мы можем вернуться в далекие 90-е, когда у нас будут полностью отключены города и предприятия, — сказал он.

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