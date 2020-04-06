Можемо повернутися в 90-ті, коли без світла будуть цілі міста – Гройсман

Атомна енергетика в Україні нині не може виконувати норму для забезпечення населення електричною енергією.

Про це заявив колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Парламент ухвалив рішення, що ми маємо купувати російську і білоруську електроенергію. 7 млрд, які не заплатили сьогодні в тому числі Енергоатому. Це що означає, що всі українські АЕС мають зупинитися або почати звільняти людей?

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Надзвичайно серйозний безпековий сектор вийшов з-під управління. Якщо ще декілька місяців так триватиме, ми можемо повернутися в далекі 90-ті, коли у нас будуть повністю відключені міста та підприємства, – сказав він.