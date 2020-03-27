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Факты / Видео / Украина

Поджог полей и беспилотники — провокации боевиков в зоне ООС

На передовой ни дня не проходит, чтобы противник и не открывал огонь по позициям наших военных. Уже привычно боевики нарушают тишину запрещенным Минскими соглашениями вооружением.

За прошедшие сутки, по защитникам Павлополя вражеские войска выпустили более полусотни мин 120 и 82 миллиметров. Вблизи позиций украинских бойцов у Красногоровки таких подарков от противника можно заметить много.

Также противник прибегает и к другим провокациям. Чтобы разведать позиции ВСУ запускают беспилотники, а чтобы заставить наших воинов выйти из укрытия поджигают поля.

Поэтому украинские военные уже ждут, когда появится так называемая зеленка. Тогда врагу через листья деревьев и кустарников будет значительно труднее разведать наши позиции.

Факты ICTV ранее писали о том, что на передовой враг непрерывно атакует позиции ВСУ.

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