На Донбасі ЗСУ збили ворожий дрон, начинений вибухівкою

Військові з 93-ї Окремої механізованої бригади Холодний Яр підбили ворожий дрон, начинений саморобною вибухівкою.

До звичайного квадрокоптера DJI Mavic Pro бойовики приладнали механізм скидання вибухівки.

– Снаряд був невеликий, начинений дрібними уламками, здатними наносити важкі поранення, – повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Окупанти використовували дрон з грудня 2017 року. Його переобладнали з розвідувального на ударний.

Піхотинці вчасно помітили квадрокоптер, що завис на малій висоті, та підбили автоматною чергою.