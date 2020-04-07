Військові з 93-ї Окремої механізованої бригади Холодний Яр підбили ворожий дрон, начинений саморобною вибухівкою.
До звичайного квадрокоптера DJI Mavic Pro бойовики приладнали механізм скидання вибухівки.
– Снаряд був невеликий, начинений дрібними уламками, здатними наносити важкі поранення, – повідомляє Генштаб ЗСУ.
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Окупанти використовували дрон з грудня 2017 року. Його переобладнали з розвідувального на ударний.
Піхотинці вчасно помітили квадрокоптер, що завис на малій висоті, та підбили автоматною чергою.
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На Донбасі ЗСУ збили ворожий дрон, начинений вибухівкою / 3 фотографии
Нагадаємо, окупанти на Донбасі часто використовують безпілотники, щоб розвідати позиції ЗСУ.
Фото: 93-тя ОМБр Холодний ЯрТеги: Безпілотники, Війна на Донбасі, Дрони, ЗСУЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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