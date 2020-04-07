У МОЗ запрацювала гаряча лінія для повідомлень про відмову тестування

У Міністерстві охорони здоров’я запрацювала гаряча лінія для повідомлень про відмову тестування.
Про це розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час брифінгу.
– Саме за цим номером ви можете повідомити, що в якомусь населеному пункті було відмовлено у заборі матеріалу для тестування.
Однак Ляшко наголосив, що для проведення тестування мають бути підстави – відповідні для коронавірусу симптоми.
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Телефон гарячої лінії: 0 800 505 211.
Нагадаємо, станом на 7 квітня в Україні зафіксували 1 462 випадки коронавірусу, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нових випадки.