У МОЗ запрацювала гаряча лінія для повідомлень про відмову тестування

У Міністерстві охорони здоров’я запрацювала гаряча лінія для повідомлень про відмову тестування.

Про це розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час брифінгу.

– Саме за цим номером ви можете повідомити, що в якомусь населеному пункті було відмовлено у заборі матеріалу для тестування.

Однак Ляшко наголосив, що для проведення тестування мають бути підстави – відповідні для коронавірусу симптоми.

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Телефон гарячої лінії: 0 800 505 211.

Нагадаємо, станом на 7 квітня в Україні зафіксували 1 462 випадки коронавірусу, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нових випадки.