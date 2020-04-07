В Житомире запретили убирать на могилах до конца карантина

Житомирский городской совет принял постановление, которым на период карантина запретили убирать могилы на кладбищах.

Ограничения будут действовать до конца общегосударственного карантина.

Ранее были установлены ограничительные меры на период Пасхальных праздников и поминальных дней, которые разрешали на период карантина уборку могил на кладбищах, однако уборщиков могло быть не более трех.

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Напомним, ранее Житомирский городской голова Сергей Сухомлин сообщил, что в городе на Пасху богослужения будут транслировать онлайн, а куличи посвятят сразу на хлебозаводах.

Кроме того, в поминальные дни закроют для посещения кладбища, расположенные на территории Житомирской городской ОТО.

Источник: Житомир.info