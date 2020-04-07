У Житомирі заборонили прибирати на могилах до кінця карантину

Житомирська міська рада ухвалила постанову, якою на період карантину заборонила прибирати могили на кладовищах.

Обмеження діятимуть до кінця загальнодержавного карантину.

Раніше були встановлені обмежувальні заходи на період Великодніх свят та поминальних днів, які дозволяли на період карантину прибирання могили на кладовищах, однак прибиральників могло бути не більше трьох.

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Нагадаємо, раніше Житомирський міський голова Сергій Сухомлин повідомив, що у місті на Великдень богослужіння транслюватимуть онлайн, а паски посвятять відразу на хлібозаводах.

Крім того, у поминальні дні закриють для відвідування кладовища, що розміщені на території Житомирської міської ОТГ.

Джерело: Житомир.info