Усьому виною зелений тариф: чому в Україні злетіли ціни на електроенергію

Станом на сьогодні вартість електроенергії для промислових споживачів в Україні найвища у Східній Європі – вдвічі більша, ніж у Румунії, Угорщині чи Словаччині.

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус пояснює, що нині величезні вітряні та сонячні станції генерують близько 20% електроенергії в країні. А зелений тариф для них, який втричі вищий, ніж у Німеччині, закріплено на десять років.

– Зараз починається весна, сонця стає дедалі більше. Виробляють більше, тому потрібно їм більше платити грошей за зеленим тарифом. Це спричиняє певні перекоси, тому що той, хто має платити – Гарантований покупець – платить їм і не розраховується з Енергоатомом, – сказав він у програмі Вікна на СТБ.

Зелена енергія дуже дорога, тому, щоб сплачувати рахунки її виробникам, держава змусила атомні станції продавати свою енергію дуже дешево. Державне підприємство Гарантований покупець скуповувало і зелену, і атомну енергію, аби балансувати ціну. І це діяло, поки зеленої енергії було мало.

Втім, вже цього року ДП Гарантований покупець заборгувало Енергоатому майже 5 млрд грн.

– Дефіцит коштів ставить під загрозу виконання Енергоатомом програм із підвищення ядерної безпеки, надійності та ефективності. Через нестачу фінансування виникають суттєві труднощі у виконанні виробничої програми, закупівлі свіжого ядерного палива, своєчасній виплаті заробітної плати, сплаті податків, – йдеться у заяві Енергоатому.

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Через борги з боку держави Енергоатом вийшов на біржу самостійно і продає там електроенергію за ринковою ціною. Через це за тиждень різко підскочила вартість для всіх непобутових покупців.

Герус бачить вихід із ситуації у закритті боргів перед Енергоатомом. Також потрібно обмежити ціну – домовитися з виробниками зеленої енергії.

До слова, колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман попередив, що Україна може повернутися в 90-ті, коли без світла будуть цілі міста.