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Факты / Украина

Как оплатить коммуналку через почтальона и не нарваться на мошенника

Укрпочта ежедневно получает 500-700 звонков от украинцев, которые хотят воспользоваться услугой оплаты коммунальных услуг на дому через почтальона.

Об этом рассказал гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский и посоветовал, как заплатить коммуналку через почтальона и не нарваться на мошенника.

Вариант №1

Вы знаете своего почтальона — этот служащий к вам приходит, приносит пенсию и тому подобное. Вы отдаете ему квитанцию, он принимает платежи, выдает вам квитанцию.

Вариант №2

Вы не знаете своего почтальона — вы звоните в наш call-центр и заказываете визит служащего домой.

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Смелянский добавил, что дома есть возможность оплатить только наличными, а воспользоваться услугой может любой гражданин, не обязательно пенсионер.

К слову, Укрпочта открыла доставку пенсий, соцвыплат, лекарств и продуктов.

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