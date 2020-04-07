Как оплатить коммуналку через почтальона и не нарваться на мошенника

Укрпочта ежедневно получает 500-700 звонков от украинцев, которые хотят воспользоваться услугой оплаты коммунальных услуг на дому через почтальона.
Об этом рассказал гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский и посоветовал, как заплатить коммуналку через почтальона и не нарваться на мошенника.
Вариант №1
Вы знаете своего почтальона — этот служащий к вам приходит, приносит пенсию и тому подобное. Вы отдаете ему квитанцию, он принимает платежи, выдает вам квитанцию.
Вариант №2
Вы не знаете своего почтальона — вы звоните в наш call-центр и заказываете визит служащего домой.
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Смелянский добавил, что дома есть возможность оплатить только наличными, а воспользоваться услугой может любой гражданин, не обязательно пенсионер.
К слову, Укрпочта открыла доставку пенсий, соцвыплат, лекарств и продуктов.