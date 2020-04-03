Пенсия домой и уплата коммуналки: Укрпочта обновила услуги на время карантина

Почтальоны будут приносить домой пенсии, соцвыплаты, лекарства, продукты и платить коммуналку — Укрпочта обновила услуги, которыми можно воспользоваться во время карантина, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

— Укрпочта делает все, чтобы люди почтенного возраста меньше подвергались опасности заболевания коронавирусом, чтобы наши родные оставались дома, — подчеркнул он.

В Укрпочте можно адресно получить через почтальона или воспользоваться онлайн-услугами:

Пенсию и социальные выплаты. Оплатить коммунальные услуги. Заказать лекарства. Оформить онлайн-подписку. Получить почтовый перевод С карточки домой. Заказать продукты и другие товары широкого потребления. Купить товары из интернет-магазинов.

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Чтобы сделать заказ, нужно только знать почтальона, которая обслуживает ваш дом. Для этого можно заполнить короткую онлайн-форму или позвонить в контакт-центр 0 800 300 545 и набрать цифру 9.

Заказать эти услуги можно также через смартфон или компьютер на сайте компании или в мобильном приложении.

Ранее Факты ICTV писали, что Укрпочта до окончания карантина бесплатно будет доставлять посылки в больницы. Для областных центров отправления могут быть весом до 30 кг, для регионов — 5 кг.