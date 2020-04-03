PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Пенсия домой и уплата коммуналки: Укрпочта обновила услуги на время карантина

Почтальоны будут приносить домой пенсии, соцвыплаты, лекарства, продукты и платить коммуналку — Укрпочта обновила услуги, которыми можно воспользоваться во время карантина, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

— Укрпочта делает все, чтобы люди почтенного возраста меньше подвергались опасности заболевания коронавирусом, чтобы наши родные оставались дома, — подчеркнул он.

В Укрпочте можно адресно получить через почтальона или воспользоваться онлайн-услугами:

  1. Пенсию и социальные выплаты.
  2. Оплатить коммунальные услуги.
  3. Заказать лекарства.
  4. Оформить онлайн-подписку.
  5. Получить почтовый перевод С карточки домой.
  6. Заказать продукты и другие товары широкого потребления.
  7. Купить товары из интернет-магазинов.

Читайте: Список и цены на продукты и товары, которые бесплатно доставляет Укрпочта

Чтобы сделать заказ, нужно только знать почтальона, которая обслуживает ваш дом. Для этого можно заполнить короткую онлайн-форму или позвонить в контакт-центр 0 800 300 545 и набрать цифру 9.

Заказать эти услуги можно также через смартфон или компьютер на сайте компании или в мобильном приложении.

Ранее Факты ICTV писали, что Укрпочта до окончания карантина бесплатно будет доставлять посылки в больницы. Для областных центров отправления могут быть весом до 30 кг, для регионов — 5 кг.

Источник: Мининфраструктуры

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка