Як сплатити комуналку через листоношу і не наразитися на шахрая

Укрпошта щодня отримує 500-700 дзвінків від українців, які бажають скористатися послугою сплати комунальних послуг вдома через листоношу.

Про це розповів гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський та порадив, як заплатити комуналку через листоношу і не наразитися на шахрая.

Варіант №1

Ви знаєте свого листоношу – цей службовець до вас приходить, приносить пенсію тощо. Ви віддаєте йому квитанцію, він приймає платежі, видає вам квитанцію.

Варіант №2

Ви не знаєте свого листоношу – ви телефонуєте до нашого call-центру та замовляєте візит службовця додому.

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Смілянський додав, що вдома є можливість сплатити тільки готівкою, а скористатися послугою може будь-який громадянин, не обов’язково пенсіонер.

До слова, Укрпошта відкрила доставку пенсій, соцвиплат, ліків та продуктів.