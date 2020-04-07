Як сплатити комуналку через листоношу і не наразитися на шахрая

Укрпошта щодня отримує 500-700 дзвінків від українців, які бажають скористатися послугою сплати комунальних послуг вдома через листоношу.
Про це розповів гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський та порадив, як заплатити комуналку через листоношу і не наразитися на шахрая.
Варіант №1
Ви знаєте свого листоношу – цей службовець до вас приходить, приносить пенсію тощо. Ви віддаєте йому квитанцію, він приймає платежі, видає вам квитанцію.
Варіант №2
Ви не знаєте свого листоношу – ви телефонуєте до нашого call-центру та замовляєте візит службовця додому.
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Смілянський додав, що вдома є можливість сплатити тільки готівкою, а скористатися послугою може будь-який громадянин, не обов’язково пенсіонер.
До слова, Укрпошта відкрила доставку пенсій, соцвиплат, ліків та продуктів.