Как защитить свой дом от грабителей во время карантина

Пока мы остаемся дома в квартире, грабители могут очистить вашу дачу или другие помещений.

Жители одного из районов Харькова напуганы, говорят, подъездами ходят воры. Дергают за дверные ручки и проверяют, есть ли кто дома. Похожая история и в Запорожье.

Видеокамеры одной из многоэтажек зафиксировали, как два человека в масках и перчатках проверяли наличие сигнализации в подъезде и пытались вычислить, кто из жителей поехал отбывать карантин за городом.

В Британии, Италии и США количество преступлений увеличилось с усилением карантина. Вполне возможно, что такое ждет и Украину. По прогнозам медиков, уже через неделю в стране будет пик заболеваемости коронавирусом.

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Вероятно и преступность возрастет, предполагают эксперты. На руку ворам будут играть обстоятельства — отсутствие хозяев на даче или дома, пустые улицы, а также открытые в период карантина ломбарды.

Что делать, если дом осталась без присмотра?

Прежде всего, установите хорошие контакты с соседями, которые находятся на месте. Если им можно доверять, попросите их присмотреть за вашим домом, а также при необходимости вызвать полицию. Если есть такая возможность, то вывезите оттуда все ценные вещи.

Также стоит поставить технические средства защиты — сигнализацию. Самый надежный вариант — поставить дачу или квартиру под охрану специализированной компании.

По словам экспертов, в период карантина такие фирмы предлагают неплохие скидки на свои услуги. Если это дачный массив, то можете объединить усилия вместе с соседями и скинуться на услуги охранной фирмы. Получится значительно дешевле.

Ранее Факты ICTV рассказывали о том, как во время карантина защититься от онлайн-мошенничества.