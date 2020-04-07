Як захистити свою оселю від грабіжників під час карантину

Поки ми залишаємось вдома в квартирі, грабіжники можуть обчистити вашу дачу або інші помешканя.

Мешканці одного з районів Харкова налякані, кажуть, під’їздами ходять крадії. Смикають за дверні ручки і перевіряють, чи є хтось вдома. Схожа історія і у Запоріжжі.

Відеокамери однієї з багатоповерхівок зафіксували, як двоє чоловік у масках та рукавичках перевіряли наявність сигналізації в під’їзді та намагались вирахувати, хто з мешканців поїхав відбувати карантин за містом.

У Британії, Італії та США кількість злочинів зростала з посиленням карантину. Цілком можливо, що таке чекає й на Україну. За прогнозами медиків, вже через тиждень в країні буде пік захворюваності на коронавірус.

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Ймовірно і злочинність зросте, припускають експерти. На руку злодіям гратимуть обставини – відсутність господарів на дачі чи вдома, безлюдні вулиці, а також відчинені в період карантину ломбарди.

Що робити, якщо оселя залишилась без нагляду?

Насамперед, налагодіть контакти з сусідами, які перебувають на місці. Якщо їм можна довіряти, попросіть їх приглянути за вашим будинком, а також за потреби викликати поліцію. Якщо маєте таку можливість, то вивезіть звідти усі цінні речі.

Також варто поставити технічні засоби захисту – сигналізацію. Найбільш надійний варіант – поставити дачу чи квартиру під охорону спеціалізованої компанії.

За словами експертів, у період карантину такі фірми пропонують непогані знижки на свої послуги. Якщо це дачний масив, то можете об’єднати зусилля разом з сусідами і скинутись на послуги охоронної фірми. Вийде значно дешевше.

Раніше Факти ICTV розповідали про те, як під час карантину захиститися від онлайн-шахрайства.