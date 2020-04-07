Збиратися біля церков під час карантину заборонено – поліція Прикарпаття

Жителям Прикарпаття нагадали про заборону перебування на території біля церкви.

За словами начальника ГУНП в Івано-Франківській області Володимира Голубоша, люди можуть передавати коронавірус під час спілкування, йдучи до церкви або ж біля неї.

У Нацполії додали, що громадяни зможуть придбати паски, які вже будуть освячені представниками конфесій на заводі.

– А в селах люди зможуть винести кошик, поставити біля паркану свого будинку, а представники релігійних конфесій пройдуться і освятять їх, – заявив Голубош.

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Він також нагадав, що люди старше 60 років мають перебувати вдома на самоізоляції, бо вони у зоні ризику.

Як повідомлялося, у Житомирі на Великдень богослужіння транслюватимуть онлайн.

Джерело: Галка