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Факти / Україна

Зеленський про святкування Великодня: Мусимо змінити традиції заради життя

Україна через карантин опинилися у ситуації, коли змушена змінити Великодні традиції заради здоров’я та життя громадян.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, обмеження через коронавірус покликані зберегти здоров’я та життя громадян.

Зі свого боку влада зробить усе, щоб забезпечити трансляцію богослужінь на телевізійних каналах, запевнив Зеленський.

– А вас я прошу згадати Божу заповідь про любов до ближнього. У часи коронавірусу найкращий прояв такої любові – це не створювати небезпеку для здоров’я й життя ближнього, – звернувся до українців лідер держави.

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Зеленський пообіцяв найближчим часом представити план святкування Великодня під час карантину в Україні.

Як відомо, Міністерство охорони здоров’я прогнозує пік поширення коронавірусу в Україні перед Великоднем.

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