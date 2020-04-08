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Факты / Украина / Политика

Карантин могут продлить до мая — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что на протяжении апреля карантинный режим не отменят и не смягчат. Скорее всего, его продлят до начала мая.

— Еще раз хочу подчеркнуть, что Украина не может два-три месяца сидеть дома на диване — экономику надо запускать. Если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то только в мае мы сможем говорить об ослаблении карантинных мер.

Это точно не будет сделано с 14 апреля, как писали фейковые СМИ, — отметил Шмыгаль.

Он добавил, что до 24 апреля будут действовать все ограничения.

— В мае, при условии положительной динамики, мы запустим экономику Украины, — отметил премьер.

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Напомним, в Украине по состоянию на 8 апреля подтвердили 1 668 случаев коронавирусной болезни.

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