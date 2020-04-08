PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Карантин можуть продовжити до травня – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив, що упродовж квітня карантинний режим не скасують та не пом’якшать. Найімовірніше, його подовжать до початку травня.

– Ще раз хочу наголосити, що Україна не може два-три місяці сидіти вдома на дивані – економіку треба запускати. Якщо буде зафіксовано динаміку зниження захворюваності, то тільки у травні ми зможемо говорити про послаблення карантинних заходів.

Це точно не буде зроблено з 14  квітня, як писали фейкові ЗМІ, – зазначив Шмигаль.

Він додав, що до 24 квітня будуть чинними усі обмеження.

– У травні, за умов позитивної динаміки, ми запустимо економіку України, – зазначив прем’єр.

Читайте: Усім працівникам швидкої втричі збільшено оклади – Степанов

Нагадаємо, в Україні станом на 8 квітня підтвердили 1 668 випадків коронавірусної хвороби.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка