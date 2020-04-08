Карантин можуть продовжити до травня – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив, що упродовж квітня карантинний режим не скасують та не пом’якшать. Найімовірніше, його подовжать до початку травня.

– Ще раз хочу наголосити, що Україна не може два-три місяці сидіти вдома на дивані – економіку треба запускати. Якщо буде зафіксовано динаміку зниження захворюваності, то тільки у травні ми зможемо говорити про послаблення карантинних заходів. Це точно не буде зроблено з 14 квітня, як писали фейкові ЗМІ, – зазначив Шмигаль.

Він додав, що до 24 квітня будуть чинними усі обмеження.

– У травні, за умов позитивної динаміки, ми запустимо економіку України, – зазначив прем’єр.

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Нагадаємо, в Україні станом на 8 квітня підтвердили 1 668 випадків коронавірусної хвороби.