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Факты / Украина / Общество

Украинцам с низкой пенсией доплатят 1 тыс. грн

В Украине со следующей недели начнут доплачивать 1 тыс. гривен тем, у кого пенсия ниже 5 тыс. гривен.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время традиционного совещания под председательством президента Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом.

По словам Шмигаля, уже разработаны программы выплат людям с низкими доходами.

— Уже со вчерашнего дня мы начали дополнительные выплаты пенсионерам старше 80 лет. Со следующей недели будем доплачивать по 1 тыс. грн тем, у кого пенсия ниже 5 тыс. грн. И к концу апреля эти деньги получат все такие пенсионеры, — заявил Шмыгаль.

По поручению президента правительство классифицировало категории населения, которым будет оказана дополнительная помощь.

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Речь идет о безработных, малообеспеченных семьях с детьми, малом и среднем бизнесе.

Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что все социальные выплаты, которые были назначены ранее, автоматически продолжатся на период карантина и 30 дней после его окончания.

Напомним, ранее Кабмин принял решение, которое предусматривает дополнительные выплаты для пенсионеров с апреля. Их смогут перечислить после принятия Радой изменений в государственный бюджет на 2020 год.

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