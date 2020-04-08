Во время карантина украинцы могут становиться на учет для безработных дистанционно.
Как сообщают в Государственной службе занятости, для этого не требуется даже электронная подпись.
Как это сделать?
- загрузить с сайта службы занятости два заявления: о предоставлении статуса безработного и о назначении пособия;
- распечатать, заполнить и подписать лично заявления;
- отсканировать их (для этого можно использовать бесплатные приложения в Play Market или App Store);
- сделать фото или сканкопию документов, необходимых для регистрации;
- заархивировать все документы в единый файл и отправить его на электронную почту выбранного центра занятости.
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После этого стоит ожидать ответа и держать связь со своим карьерным советником, а в течение 10 рабочих дней после карантина подать оригиналы документов в центр занятости.
Напомним, ранее мы писали о том, что делать, если увольняют с работы во время карантина.