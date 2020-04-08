Во время карантина украинцы могут становиться на учет для безработных дистанционно.

Как сообщают в Государственной службе занятости, для этого не требуется даже электронная подпись.

Как это сделать?

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распечатать, заполнить и подписать лично заявления;

отсканировать их (для этого можно использовать бесплатные приложения в Play Market или App Store);

сделать фото или сканкопию документов, необходимых для регистрации;

заархивировать все документы в единый файл и отправить его на электронную почту выбранного центра занятости.

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После этого стоит ожидать ответа и держать связь со своим карьерным советником, а в течение 10 рабочих дней после карантина подать оригиналы документов в центр занятости.

Напомним, ранее мы писали о том, что делать, если увольняют с работы во время карантина.