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Факты / Украина / Общество

Как стать на учет для безработных онлайн

Во время карантина украинцы могут становиться на учет для безработных дистанционно.

Как сообщают в Государственной службе занятости, для этого не требуется даже электронная подпись.

Как это сделать?

  • загрузить с сайта службы занятости два заявления: о предоставлении статуса безработного и о назначении пособия;
  • распечатать, заполнить и подписать лично заявления;
  • отсканировать их (для этого можно использовать бесплатные приложения в Play Market или App Store);
  • сделать фото или сканкопию документов, необходимых для регистрации;
  • заархивировать все документы в единый файл и отправить его на электронную почту выбранного центра занятости.

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После этого стоит ожидать ответа и держать связь со своим карьерным советником, а в течение 10 рабочих дней после карантина подать оригиналы документов в центр занятости.

Напомним, ранее мы писали о том, что делать, если увольняют с работы во время карантина.

Источник: Министерство цифровой трансформации

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