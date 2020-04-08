Під час карантину українці можуть ставати на облік для безробітніх дистанційно.

Як повідомляють у Державній службі зайнятості, для цього не потрібний навіть електронний підпис.

Як це зробити?

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роздрукувати, заповнити та підписати особисто заяви;

відсканувати їх (для цього можна використати безкоштовні додатки у Play Market чи App Store);

зробити фото- чи сканкопії документів, необхідних для реєстрації;

заархівувати усі документи в єдиний файл та надіслати його на електронну пошту обраного центру зайнятості.

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Після цього варто очікувати відповіді та тримати зв’язок зі своїм кар’єрним радником, а упродовж 10 робочих днів після карантину подати оригінали документів до центру зайнятості.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що робити, якщо звільняють з роботи під час карантину.