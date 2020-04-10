Национальный банк Украины на 10 апреля установил официальный курс доллара на уровне 27,25 гривен за доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс евро составляет 29,64 грн. Разница в 6 копеек по сравнению с предыдущим днем.

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Курс валют в Украине от НБУ на 10.04:

1 доллар США — 27,25 грн;

1 евро — 29,64 грн;

1 польский злотый — 6,51;

10 российских рублей — 3,60 грн.

К слову, ранее Кабмин ухудшил макропрогноз на 2020 год. По его прогнозам, среднегодовой курс гривны будет колебаться на уровне 29,5 грн/$1.