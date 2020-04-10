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Факти / Україна / Суспільство

Долар зростає: НБУ підвищив офіційний курс

Національний банк України на 10 квітня встановив офіційний курс долара на рівні 27,25 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Курс євро становить 29,64 грн. Різниця в 6 копійок в порівнянні з попереднім днем.

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Курс валют в Україні від НБУ на 10.04:

  • 1 долар США – 27,25 грн;
  • 1 євро – 29,64 грн;
  • 1 польський злотий – 6,51;
  • 10 російських рублів – 3,60 грн.

До речі, раніше Кабмін погіршив макропрогноз на 2020 рік. За його прогнозами, середньорічний курс гривні коливатиметься на рівні 29,5 грн/$1.

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