Національний банк України на 10 квітня встановив офіційний курс долара на рівні 27,25 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Курс євро становить 29,64 грн. Різниця в 6 копійок в порівнянні з попереднім днем.

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Курс валют в Україні від НБУ на 10.04:

1 долар США – 27,25 грн;

1 євро – 29,64 грн;

1 польський злотий – 6,51;

10 російських рублів – 3,60 грн.

До речі, раніше Кабмін погіршив макропрогноз на 2020 рік. За його прогнозами, середньорічний курс гривні коливатиметься на рівні 29,5 грн/$1.