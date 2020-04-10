Не закрыли транспорт на время карантина: мэру Запорожья вручили повестку

Мэру Запорожья Владимиру Буряку вручили повестку по возбужденному уголовному делу о невыполнении городскими властями постановления Кабинета министров о приостановлении работы общественного транспорта на время карантина.

Об этом сообщил сам Владимир Буряк в Facebook.

— Когда мне передали повестку, я спросил, как быть с людьми, которые должны ездить на жизненно необходимые процедуры, в частности гемодиализ? Что делать запорожцам, которые должны ухаживать за парализованными или больными пожилыми родителями? Таких людей сотни, — написал мэр.

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Буряк также сообщил, что на утро 10 апреля в городе 20 подтвержденных случаев коронавируса.

— К счастью, тяжелых больных нет, пять человек уже выздоровели и выписаны из больницы, — написал он.

К слову, по состоянию на 9.30 10 апреля в Запорожской области зафиксировано 54 случая коронавируса.