Не закрили транспорт на час карантину: меру Запоріжжя вручили повістку

Меру Запоріжжя Володимиру Буряку вручили повістку за порушеною кримінальною справою щодо невиконання міською владою постанови Кабінету міністрів про зупинення роботи громадського транспорту на час карантину.

Про це повідомив сам Володимир Буряк у Facebook.

– Коли мені передали повістку, я спитав, як бути з людьми, які мають їздити на життєво необхідні процедури, зокрема гемодіаліз? Що робити запоріжцям, які повинні доглядати за паралізованими чи хворими літніми батьками? Таких людей сотні, – написав мер.

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Буряк також повідомив, що на ранок 10 квітня в місті 20 підтверджених випадків коронавірусу.

– На щастя, важких хворих немає, п’ятеро людей вже одужали та виписані з лікарні, – написав він.

До слова, станом на 9.30 10 квітня в Запорізькій області зафіксовано 54 випадки коронавірусу.