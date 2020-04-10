Неадекватно и постыдно: Аваков об открытии дела против Чорновол

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков называет проведенные следователями ГБР в пятницу утром обыски дома у народного депутата Татьяны Черновол, а также выдвижение ей подозрений в убийстве неадекватными и постыдными.

В связи с этим он предлагает первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову покинуть государственную службу.

— Таня была на Майдане, как сотни тысяч украинцев — учавствовала в гражданских протестах. Господин Бибиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 года – я такой же как Таня – приходите ко мне, жду. Попробуйте. А лучше пойдите к черту с госслужбы, или к Януковичу обратно. Не мешайте президенту отстраивать страну. И так не просто, — сказал Аваков.

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Министр указал Бабикову, подчеркивая, что он был адвокатом экс-президента Украины (2010-2014) Виктора Януковича, что, инициируя следствие против Черновол, он нарушил конфликт интересов.

— Вы наплевали на конфликт интересов, как руководитель ДБР и инспирировали дело против Татьяны Чорновол — личного врага Януковича. Дела нет, есть только ваша жажда мести. Это недопустимо, — подчеркнул Аваков.

При этом он отметил, что в Украине нет неподсудных и быть не должно.

— Но то, что происходит в отношении Тани – неадекватно и постыдно… Мне стыдно, что все мы допустили такое действие против Чорновол как сегодня, — написал министр внутренних дел.

Как сообщалось, 10 апреля следователи ГБР провели обыски в доме Татьяны Чорновол.

Источник: Arsen Avakov