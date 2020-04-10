Народному депутату Украины VIII созыва Татьяне Чорновол сообщили о подозрении в умышленном убийстве мужчины 1948 года рождения.

Причинение смерти произошло в результате поджога партийного офиса Партии регионов в центре Киева на улице Липской в 2014 году, объясняют в Государственном бюро расследований.

По предварительной информации, 18 февраля 2014 года подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания, в результате пожара в котором погиб работник, говорится в сообщении ГБР.

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Согласно п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 УК Чорновол грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Как сообщалось, 10 апреля следователи ГБР провели обыски в доме Татьяны Чорновол.