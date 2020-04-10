Неадекватно і ганебно: Аваков про відкриття справи проти Чорновол

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков називає проведені слідчими ДБР в п’ятницю вранці обшуки вдома у народного депутата Тетяни Чорновол, а також висунення їй підозр у вбивстві неадекватними і ганебними.

У зв’язку з цим він пропонує першому заступнику директора ДБР Олександру Бабікову покинути державну службу.

– Таня була на Майдані, як сотні тисяч українців – брала участь в цивільних протестах. Пане Бібіков, я був теж на Майдані 18 лютого 2014 року – я такий же як Таня – приходьте до мене, чекаю. Спробуйте. А краще підіть до біса з держслужби, або до Януковича назад. Не заважайте президенту відбудовувати країну. І так не просто, – сказав Аваков.

Читайте: Загрожує довічне: Чорновол повідомили про підозру в умисному вбивстві

Міністр нагадав Бабікову, наголошуючи, що він був адвокатом Віктора Януковича, що, ініціюючи слідство проти Чорновол, він порушив конфлікт інтересів.

– Ви наплювали на конфлікт інтересів, як керівник ДБР та інспірували справу проти Тетяни Чорновол – особистого ворога Януковича. Справи немає, є тільки ваша жага помсти. Це неприпустимо, – підкреслив Аваков.

Також він зазначив, що в Україні немає непідсудних і бути не повинно.

– Але те, що відбувається сосовно Тані – це неадекватно і ганебно. Мені соромно, що всі ми допустили таку дію проти Чорновол як сьогодні, – написав міністр внутрішніх справ.

Як повідомлялося, 10 квітня слідчі ДБР провели обшуки вдома у Тетяни Чорновол.

Джерело: Arsen Avakov