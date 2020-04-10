В мае правительство создаст 500 тыс. рабочих мест — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обещает, что уже в мае правительство создаст 500 тыс. рабочих мест для всех украинцев, которые из-за карантина потеряли работу на территории государства или за рубежом.

Об этом он заявил в эфире Свободы слова Савика Шустера на телеканале Украина.

— Уже в мае задача стоит создать 500 тыс. новых рабочих мест, чтобы Украина не оказалась на пороге еще более глубокого экономического кризиса, — сказал он.

Он добавил, что среди прочего этим также будет заниматься Совет по вопросам экономического развития, который возглавил премьер и заседание которого состоялось в пятницу.

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— Мы просмотрели направления, стратегии, и будем их презентовать на следующей неделе, — отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее мы писали о том, что делать, если увольняют с работы во время карантина.