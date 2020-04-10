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Факти / Україна / Політика

У травні уряд створить 500 тис. робочих місць – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обіцяє, що уже в травні уряд створить 500 тис. робочих місць для всіх українців, які через карантинні обмеження втратили роботи на території держави чи за кордоном.

Про це він заявив в ефірі Свободи слова Савіка Шустера.

– Уже в травні завдання стоїть створити 500 тис. нових робочих місць, щоб Україна не опинилася на порозі ще більш глибокої економічної кризи, – наголосив чиновник.

Він додав, що серед іншого цим також буде займатися Рада з питань економічного розвитку, яку очолив прем’єр.

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– Ми переглянули напрямки, стратегії, і будемо їх презентувати на наступному тижні, – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що робити, якщо звільняють з роботи під час карантину.

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