Народному депутату України VIII скликання Тетяні Чорновол повідомили про підозру в умисному вбивстві чоловіка 1948 року народження.

Заподіяння смерті відбулося внаслідок підпалу партійного офісу Партії регіонів у центрі Києва на вулиці Липській у 2014 році, пояснюють у Державному бюро розслідувань.

За попередньою інформацією, 18 лютого 2014 року підозрювана керувала діями групи осіб та безпосередньо брала участь у підпалі будівлі, внаслідок пожежі в якій загинув працівник, йдеться у повідомленні ДБР.

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За п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 ККУ Чорновол загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Як повідомлялося, 10 квітня слідчі ДБР провели обшуки вдома у Тетяни Чорновол.