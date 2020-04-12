Карантин в Киеве: водная полиция отлавливает нарушителей

В Киеве полиция проверяет водные объекты и призывает граждан соблюдать карантинных ограничений.

Сотрудники ведомства патрулировали территорию Оболонской набережной, Русановского пролива и Гидропарк.

С помощью беспилотных летательных аппаратов, на которых установлены громкоговорители, полицейские проинформировали граждан о необходимости соблюдения правил карантина.

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Также над труднодоступными для пеших нарядов и автопатрулей местами правоохранители запустили летательные аппараты.

Ранее в Киеве полицейские задержали мужчину, который вопреки правилам карантина, пытался попасть на спортивную площадку в Гидропарке.