Карантин в Киеве: водная полиция отлавливает нарушителей

В Киеве полиция проверяет водные объекты и призывает граждан соблюдать карантинных ограничений.
Сотрудники ведомства патрулировали территорию Оболонской набережной, Русановского пролива и Гидропарк.
С помощью беспилотных летательных аппаратов, на которых установлены громкоговорители, полицейские проинформировали граждан о необходимости соблюдения правил карантина.
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Также над труднодоступными для пеших нарядов и автопатрулей местами правоохранители запустили летательные аппараты.
Ранее в Киеве полицейские задержали мужчину, который вопреки правилам карантина, пытался попасть на спортивную площадку в Гидропарке.