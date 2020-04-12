Карантин у Києві: водна поліція відловлює порушників

У Києві поліція перевіряє водні об’єкти та закликає громадян дотримуватись карантинних заходів.

Співробітники відомства патрулювали територію Оболонської набережної, Русанівської протоки та Гідропарк.

За допомогою безпілотних літальних апаратів, на яких встановлено гучномовці, поліцейські проінформували громадян про необхідність дотримання правил карантину.

Читайте: Карантин в Україні: усе, що треба знати, та останні новини

Також над важкодоступними для піших нарядів та автопатрулів місцями правоохоронці запустили літальні апарати.

Раніше у Києві поліцейські затримали чоловіка, який під час карантину намагався потрапити на спортивний майданчик у Гідропарку.