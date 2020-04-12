В Ровенской области на утро 12 апреля официально зафиксировано 119 случаев коронавируса.

За минувшие сутки выявлено 10 больных Covid-19, среди них и глава Сарненскую РГА Александр Кохан.

— По всем проводится эпидрасследование по определению источников инфицирования, — говорится на сайте Ровенской ОГА.

Вчера умерла 37-летняя женщина с Сарненского района. Это уже седьмой летальный случай на Ровенщине.

Читайте: В Киеве подтвердили еще 20 случаев коронавируса

Зато также семь человек уже выздоровели.

Распределение диагностированных случаев Covid-19 такое:

г. Ровно — 46;

Сарненский район — 37;

Ровенский район — 18;

Здолбуновский район — 5;

Дубенский район — 5;

Радивиловский район — 4;

Березновский район — 2;

Гощанский район 1;

Владимирецкий район — 1.

Напомним, по состоянию на 9.00 12 апреля в Украине подтвердили 2 777 случаев коронавируса, из которых 83 — летальные. Полностью выздоровели уже 89 пациентов.

Источник: Ровенская ОГА