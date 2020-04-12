В Ровенской области на утро 12 апреля официально зафиксировано 119 случаев коронавируса.
За минувшие сутки выявлено 10 больных Covid-19, среди них и глава Сарненскую РГА Александр Кохан.
— По всем проводится эпидрасследование по определению источников инфицирования, — говорится на сайте Ровенской ОГА.
Вчера умерла 37-летняя женщина с Сарненского района. Это уже седьмой летальный случай на Ровенщине.
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Зато также семь человек уже выздоровели.
Распределение диагностированных случаев Covid-19 такое:
- г. Ровно — 46;
- Сарненский район — 37;
- Ровенский район — 18;
- Здолбуновский район — 5;
- Дубенский район — 5;
- Радивиловский район — 4;
- Березновский район — 2;
- Гощанский район 1;
- Владимирецкий район — 1.
Напомним, по состоянию на 9.00 12 апреля в Украине подтвердили 2 777 случаев коронавируса, из которых 83 — летальные. Полностью выздоровели уже 89 пациентов.
Источник: Ровенская ОГА