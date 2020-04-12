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Факты / Украина

Коронавирус на Ровенщине: 119 больных, в том числе глава Сарненской РГА

В Ровенской области на утро 12 апреля официально зафиксировано 119 случаев коронавируса.

За минувшие сутки выявлено 10 больных Covid-19, среди них и глава Сарненскую РГА Александр Кохан.

— По всем проводится эпидрасследование по определению источников инфицирования, — говорится на сайте Ровенской ОГА.

Вчера умерла 37-летняя женщина с Сарненского района. Это уже седьмой летальный случай на Ровенщине.

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Зато также семь человек уже выздоровели.

Распределение диагностированных случаев Covid-19 такое:

  • г. Ровно — 46;
  • Сарненский район — 37;
  • Ровенский район — 18;
  • Здолбуновский район — 5;
  • Дубенский район — 5;
  • Радивиловский район — 4;
  • Березновский район — 2;
  • Гощанский район 1;
  • Владимирецкий район — 1.

Напомним, по состоянию на 9.00 12 апреля в Украине подтвердили 2 777 случаев коронавируса, из которых 83 — летальные. Полностью выздоровели уже 89 пациентов.

Источник: Ровенская ОГА

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