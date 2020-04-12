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Факти / Україна

Коронавірус на Рівненщині: 119 хворих, зокрема голова Сарненської РДА

У Рівненській області станом на ранок 12 квітня офіційно зафіксовано 119 випадків коронавірусу.

За минулу добу виявлено 10 хворих на Covid-19, серед них і голова Сарненської РДА Олександр Кохан.

– Щодо всіх проводиться епідрозслідування з визначення джерел інфікування, – йдеться на сайті Рівненської ОДА.

Учора померла 37-річна жінка з Сарненського району. Це вже сьомий летальний випадок на Рівненщині.

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Натомість також семеро людей вже одужало.

Розподіл діагностованих випадків Covid-19 такий:

  • м. Рівне – 46;
  • Сарненський район – 37;
  • Рівненський район – 18;
  • Здолбунівський район – 5;
  • Дубенський район – 5;
  • Радивилівський район – 4;
  • Березнівський район – 2;
  • Гощанський район -1;
  • Володимирецький район – 1.

Нагадаємо, станом на 9.00 12 квітня в Україні підтвердили 2 777 випадків коронавірусу, з яких 83 – летальні. Повністю одужало вже 89 пацієнтів.

Джерело: Рівненська ОДА 

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