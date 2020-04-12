У Рівненській області станом на ранок 12 квітня офіційно зафіксовано 119 випадків коронавірусу.

За минулу добу виявлено 10 хворих на Covid-19, серед них і голова Сарненської РДА Олександр Кохан.

– Щодо всіх проводиться епідрозслідування з визначення джерел інфікування, – йдеться на сайті Рівненської ОДА.

Учора померла 37-річна жінка з Сарненського району. Це вже сьомий летальний випадок на Рівненщині.

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Натомість також семеро людей вже одужало.

Розподіл діагностованих випадків Covid-19 такий:

м. Рівне – 46;

Сарненський район – 37;

Рівненський район – 18;

Здолбунівський район – 5;

Дубенський район – 5;

Радивилівський район – 4;

Березнівський район – 2;

Гощанський район -1;

Володимирецький район – 1.

Нагадаємо, станом на 9.00 12 квітня в Україні підтвердили 2 777 випадків коронавірусу, з яких 83 – летальні. Повністю одужало вже 89 пацієнтів.

Джерело: Рівненська ОДА