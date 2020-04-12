У Рівненській області станом на ранок 12 квітня офіційно зафіксовано 119 випадків коронавірусу.
За минулу добу виявлено 10 хворих на Covid-19, серед них і голова Сарненської РДА Олександр Кохан.
– Щодо всіх проводиться епідрозслідування з визначення джерел інфікування, – йдеться на сайті Рівненської ОДА.
Учора померла 37-річна жінка з Сарненського району. Це вже сьомий летальний випадок на Рівненщині.
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Натомість також семеро людей вже одужало.
Розподіл діагностованих випадків Covid-19 такий:
- м. Рівне – 46;
- Сарненський район – 37;
- Рівненський район – 18;
- Здолбунівський район – 5;
- Дубенський район – 5;
- Радивилівський район – 4;
- Березнівський район – 2;
- Гощанський район -1;
- Володимирецький район – 1.
Нагадаємо, станом на 9.00 12 квітня в Україні підтвердили 2 777 випадків коронавірусу, з яких 83 – летальні. Повністю одужало вже 89 пацієнтів.
Джерело: Рівненська ОДА