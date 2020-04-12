Крепкого здоровья и мира: Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой.

— Этот праздник наполнен особой энергией и верой. Верой в то, что животворная сила любви, добра и милосердия способна преодолеть любые трудности и осуществить невозможное, — сказал президент.

Зеленский пожелал также крепкого здоровья, мира и чтобы в домах всегда царило взаимопонимание.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил всех христиан западного обряда с Пасхой.

Он отметил, что обычно этот день люди проводят в кругу семьи и идут в церковь, однако не в этом году.