PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Міцного здоров’я та миру: Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем

12 квітня президент України Володимир Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем.

– Це свято наповнене особливою енергією та вірою. Вірою в те, що життєдайна сила любові, добра й милосердя здатна подолати будь-які труднощі та здійснити неможливе, – сказав президент.

Зеленский побажав також міцного здоров’я, миру та щоб в оселях завжди панувало взаєморозуміння.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль привітав всіх християн західного обряду з Великоднем.

Він зауважив, що зазвичай цей день люди проводять у родинному колі та йдуть до церкви, однак не цього року.

Джерело: Офіс президента

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка