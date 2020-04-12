Міцного здоров’я та миру: Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем

12 квітня президент України Володимир Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем.

– Це свято наповнене особливою енергією та вірою. Вірою в те, що життєдайна сила любові, добра й милосердя здатна подолати будь-які труднощі та здійснити неможливе, – сказав президент.

Зеленский побажав також міцного здоров’я, миру та щоб в оселях завжди панувало взаєморозуміння.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль привітав всіх християн західного обряду з Великоднем.

Він зауважив, що зазвичай цей день люди проводять у родинному колі та йдуть до церкви, однак не цього року.