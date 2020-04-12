Благими делами мы способны все преодолеть: Денис Шмыгаль поздравил с католической Пасхой

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил всех христиан западного обряда с Пасхой.

— Праздник Воскресения Христова наполняет наши сердца несокрушимой верой в истинное добро, настоящую любовь и безграничную радость. Оно символизирует переход от смерти к жизни и вселяет в нас надежду на душевное и физическое возрождение, — написал Шмыгаль.

Также он отметил, что обычно этот день люди проводят в кругу семьи и идут в церковь, однако не в этом году.

— Мир изменился. Сегодня мы больше всего должны подумать о своих родных и близких. Мы должны отказаться от ценных для нас традиций, чтобы обезопасить жизнь тех, кого любим. Желаю, чтобы в доме каждого царил уют, мир и благополучие. Несокрушимой верой и благими делами мы способны все преодолеть. Крепкого вам здоровья!, — добавил Шмыгаль.

Ранее Денис Шмыгаль заявил, что ближайшие три недели Украина должна выдержать и разорвать цепочку заболеваемости, чтобы не уйти в пессимистический сценарий.