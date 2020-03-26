Отток украинских работником в Польше остановил строительную отрасль страны.
На карантин домой выехало около 20% украинских работников — это каждый пятый трудовой мигрант.
— В то время как польские работники, которые уехали на заработки в Западную Европу, не могут вернуться назад. Отсутствие рабочих рук приведет к значительному сокращению возможностей отрасли, — сообщили польские строители в открытом письме к правительству.
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Польская строительная отрасль трудоустраивает около 400 тыс. человек и отвечает за 8% ВВП страны.
Бизнес просит у властей послабления для работников-строителей и продлить им сроки пребывания в Польше. Также предлагают ослабить налоги и отменить штрафы.
К слову, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что вторая волна возвращения граждан Украины начнется из-за экономического кризиса, который вызовет коронавирус.