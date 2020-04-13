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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Економіка Польщі падає через відтік українських заробітчан – Financial Times

У польській промисловості виникли серйозні проблеми через нестачу робітників.

Левову частку становили українці, які повернулись додому через карантин.

– Польські компанії, які покладалися на роботу мігрантів і які досі працюють попри карантин, відчули гостру нестачу робочої сили, – пишуть журналісти FT.

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Торік Польща видала 1,5 млн дозволів на роботу для українців.

– Ці робітники допомогли покрити величезну нестачу робочої сили на польських фабриках, будівництвах, фермах, в готелях, ресторанах та супермаркетах, – пише FT.

Параліч загрожує фермерським господарствам. Через карантин, українці не зможуть приїхати до Польщі на цьогорічний сезон збору фруктів. У країні зупинилось велике будівництво – у галузі працював кожен третій українець.

Багато українців повернулись, бо закінчились їхні дозволи на роботу. Продовжити їх вони не могли, оскільки в Польщі запровадили карантин.

Нагадаємо, Польща очікує піку епідемії коронавірусу Covid-19 у травні-червні. Нині країна перебуває на початку боротьби з коронавірусом і на цьому етапі необхідно дотримуватися дисципліни і виконувати правила.

Джерело: Financial Times

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