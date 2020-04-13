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Факты / Украина

Верховная Рада: онлайн-трансляция заседания 13 апреля

Прямую онлайн-трансляцию заседания Верховной Рады IX созыва 13 апреля можно смотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

Народные депутаты планируют рассмотреть проект закона О внесении изменений в госбюджет-2020.

На внеочередном заседании рассмотрят законопроект О защите населения от инфекционных болезней по предотвращению распространения коронавирусной болезни.

Также нардепы должны рассмотреть проект закона, который предусматривает усиление ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира.

Читайте: Внеочередное заседание Рады: повестка дня на 13 апреля

Народные депутаты соберутся в сессионном зале парламента в 14.00.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что основные статьи обновленного госбюджета-2020 уже согласованы.

Он призвал нардепов его принять, чтобы начать оказывать финансовую помощь пенсионерам и увеличить надбавки медикам.

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