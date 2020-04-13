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Факты / Украина / Политика

Внеочередное заседание Рады: повестка дня на 13 апреля

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится 13 апреля в 14.00. На рассмотрение народных депутатов вынесены следующие вопросы:

  • проект закона о национальной инфраструктуре геопространственных данных (второе чтение);
  • проект закона о внесении изменений в закон О Государственном бюджете Украины на 2020 год (повторное первое чтение с сокращением срока подготовки);
  • проект закона о внесении изменений в закон Украины О защите населения от инфекционных болезней по предотвращению распространения коронавирусной болезни (Covid-19);
  • проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира);
  • проект закона о внесении изменений в закон Украины Об Антимонопольном комитете Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования системы органов Антимонопольного комитета;
  • проект закона о внесении изменения в раздел XI Переходные положения Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрение отдельных вопросов в ходе судебного производства на период карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (Covid-19) (второе чтение с сокращением срока подготовки);
  • закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование с предложениями президента;
  • проект постановления Верховной Рады Украины об отмене решения Верховной Рады Украины от 31 марта 2020 года о принятом в целом как закона проекта закона Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Читайте: В Раде зарегистрировалы доработанный проект о изменениях в госбюджет-2020 (ДОКУМЕНТ)

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что обновленный госбюджет нужно как можно скорее принять.

Это нужно для того, чтобы можно было оказать финансовую помощь пенсионерам и увеличить надбавки медикам.

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