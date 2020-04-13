Кабмін подав до Ради проект про Програму діяльності уряду

На сайті парламенту зареєстрували для розгляду проект постанови №3330 про Програму діяльності Кабінету міністрів.

Наразі проект отримала Верховна Рада, його передано на розгляд керівництва. Тексту поки що немає.

Ініціатором проекту є прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Нагадаємо, 13 квітня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. Депутати розглялатимуть низку важливих законопроектів, зокрема, зміни до державного бюджету на 2020 рік.

Також на розгляд винесений законопроект про посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу.

Що ще розглядатимуть нардепи, можна переглянути у порядку денному засідання.